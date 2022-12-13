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Рада ліквідувала скандальний ОАСК, але судді продовжать працювати

Станіслав Погорілов, Роман ПетренкоВівторок, 13 грудня 2022, 16:57
Рада ліквідувала скандальний ОАСК, але судді продовжать працювати
ФОТО RADIOSVOBODA.ORG

Народні депутати на пленарному засіданні проголосували за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва і створення Київського міського окружного адміністративного суду.

Джерело: голова правління фундації "Dejure" Михайло Жернаков у Facebook, фундація Dejure

Деталі: "За" відповідне рішення проголосували 310 народних обранців, утрималось 2 депутатів.

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В фундації "Dejure" повідомили, що ліквідація ОАСКу – це лише перший крок.

На думку фахівців, необхідно буде створити новий окружний адмінсуд для Києва і Київської області, провести прозорий конкурс на посади суддів.

Також мова йде про звільнення суддів, подібних до очільника ОАСК Павла Вовка, і завершення судових процесів "над обвинуваченими "вовчими" суддями у ВАКСі".

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У той же час, відповідно до ст. 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" у  період дії воєнного стану повноваження судів не можуть бути припинені.

Оновлено: Фундація зазначає, що усі судді колишнього ОАСК мають статус судді. Звільнити їх може лише Вища рада правосуддя, а вона наразі неповноважна.

А поки судді продовжують отримувати суддівську винагороду, хоча і не здійснюватимуть правосуддя.

Тим часом зайняти посаду в іншому суді вони також не можуть.

Притягнути суддів до відповідальності теж може лише ВРП.

Передісторія:

  • Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний", проте рішення комітету через 1,5 роки співпало з тижнем, коли Держдеп США наклав санкції на скандального главу ОАСК Павла Вовка
  • 12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду". 
  • В Україні Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.
  • У 2020 році НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.
  • За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями, як відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".

Теми: ОАСКВерховна Рада
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