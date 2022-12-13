Рада ліквідувала скандальний ОАСК, але судді продовжать працювати
Народні депутати на пленарному засіданні проголосували за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва і створення Київського міського окружного адміністративного суду.
Джерело: голова правління фундації "Dejure" Михайло Жернаков у Facebook, фундація Dejure
Деталі: "За" відповідне рішення проголосували 310 народних обранців, утрималось 2 депутатів.
В фундації "Dejure" повідомили, що ліквідація ОАСКу – це лише перший крок.
На думку фахівців, необхідно буде створити новий окружний адмінсуд для Києва і Київської області, провести прозорий конкурс на посади суддів.
Також мова йде про звільнення суддів, подібних до очільника ОАСК Павла Вовка, і завершення судових процесів "над обвинуваченими "вовчими" суддями у ВАКСі".
У той же час, відповідно до ст. 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" у період дії воєнного стану повноваження судів не можуть бути припинені.
Оновлено: Фундація зазначає, що усі судді колишнього ОАСК мають статус судді. Звільнити їх може лише Вища рада правосуддя, а вона наразі неповноважна.
А поки судді продовжують отримувати суддівську винагороду, хоча і не здійснюватимуть правосуддя.
Тим часом зайняти посаду в іншому суді вони також не можуть.
Притягнути суддів до відповідальності теж може лише ВРП.
Передісторія:
- Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний", проте рішення комітету через 1,5 роки співпало з тижнем, коли Держдеп США наклав санкції на скандального главу ОАСК Павла Вовка.
- 12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".
- В Україні Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.
- У 2020 році НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.
- За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями, як відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".