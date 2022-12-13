Рада ліквідувала скандальний ОАСК, але судді продовжать працювати

Народні депутати на пленарному засіданні проголосували за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва і створення Київського міського окружного адміністративного суду.

Джерело: голова правління фундації "Dejure" Михайло Жернаков у Facebook, фундація Dejure

Деталі: "За" відповідне рішення проголосували 310 народних обранців, утрималось 2 депутатів.

В фундації "Dejure" повідомили, що ліквідація ОАСКу – це лише перший крок.

На думку фахівців, необхідно буде створити новий окружний адмінсуд для Києва і Київської області, провести прозорий конкурс на посади суддів.

Також мова йде про звільнення суддів, подібних до очільника ОАСК Павла Вовка, і завершення судових процесів "над обвинуваченими "вовчими" суддями у ВАКСі".

У той же час, відповідно до ст. 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" у період дії воєнного стану повноваження судів не можуть бути припинені.

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Оновлено: Фундація зазначає, що усі судді колишнього ОАСК мають статус судді. Звільнити їх може лише Вища рада правосуддя, а вона наразі неповноважна.

А поки судді продовжують отримувати суддівську винагороду, хоча і не здійснюватимуть правосуддя.

Тим часом зайняти посаду в іншому суді вони також не можуть.

Притягнути суддів до відповідальності теж може лише ВРП.

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