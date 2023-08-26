Міністру Резнікову: Укладайте не парі, а договори за ринковими цінами

Пане міністре, ви мали піти ще після розслідування про закупівлю міністерством оборони яєць по 17 гривень, але ви втягнули суспільство в шоу з кілограмами, штуками та іншими маніпуляціями, місця яким не має бути в міністерстві оборони під час повномасштабної війни.

Ви мали піти на засідання парламентського комітету з питань боротьби з корупцією після публікації Юрія Ніколова про закупівлю курток для ЗСУ, але проігнорували можливість прозвітувати.

Моє розслідування "Слуга курток для ЗСУ. Хто заробляє на війні в Україні?", пане міністре, стосується того факту, що племінник народного депутата від "Слуги народу" був співвласником компанії, яка і постачала скандальні куртки, і заробляла на цьому.

Якщо ви готові спростувати цей факт, я, як і українське суспільство, вас уважно слухаю. Але протягом дня з моменту виходу розслідування ми так і не побачили будь-яких пояснень з цього приводу.

Мені невідомо, чому замість пояснень щодо участі племінника депутата оборонного комітету у закупівлях міністерства оборони, ви були змушені опускатися до неміністерського рівня тиску на ЗМІ.

Я розумію, чому ви і такі, як ви, хочете, щоб я пішов. Але не розумію, чому саме на три роки? Саме стільки часу ще потрібно для того, щоб розпиляти бюджет цієї країни по кишенях нетурецьких курток?

Я піду лише тоді, коли останній внутрішній кат українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб’ється в кут. А наразі ідеї тих, хто перебуває на шляху до цього кута, мене не турбують. Бо це моя робота.

А ваша робота, чого ви ніяк не хочете зрозуміти:

забезпечувати прозорі закупівлі тих речей, які не становлять державної таємниці, унеможливлюючи корупційний заробіток на війні;

співпрацювати з правоохоронними органами у розслідуваннях щодо розкрадань у вашому міністерстві;

повністю сприяти всім, хто працює над першим або другим пунктами.

А парі міністр оборони країни у стані війни може собі дозволити лише непублічно і лише тоді, коли йому вистачить розуму перемогти ворога також завдяки стратегічному плануванню, зокрема закупівель зимової форми, засобів захисту і, що дуже важливо, дронів. Так, пане міністре, тих "весільних" дронів, зокрема.

Через три роки вас, пане міністре, в країні може й не бути. А я буду продовжувати робити свою роботу.

Укладайте не парі, пане міністре. Укладайте договори про закупівлі за ринковими цінами і не з родичами "слуг народу".

Михайло Ткач

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