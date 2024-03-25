Країна, яка сіє "Крокуси". Що далі?

Сьогодні – черговий теракт з боку росії. Посеред білого дня балістичні ракети на Київ. Руйнування. Постраждалі. Зокрема неповнолітні.

Росія оголосила день жалоби через вбитих у ТРЦ "Крокус сіті хол", але продовжила вбивати сама.

Скасувала святкові заходи, щоб оплакати смерті, але продовжила пускати ракети, щоб нести смерть в Україну.

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Кількість загиблих від рук терористів у "Крокусі" – близько 140 людей.

Кількість загиблих від рук російських терористів у місті Буча – 1137 людей.

Кількість загиблих від рук російських терористів в Маріуполі – мінімум 8000 людей.

Київ та Харків, Дніпро та Одеса, Шостка, Умань, Костянтинівка та ще сотні міст і сіл України… десятки тисяч наших співвітчизників понад два роки гинуть від терористів-росіян.

7400 ракет з початку війни станом на січень 2024 року було випущено росією по житлових будинках, садочках та школах, лікарнях та пологових будинках, церквах, офісах, торгових центрах України. Тисячі смертей. Сотні "крокусів".

У громадян сусідньої країни в голові спокійно співіснують дві взаємовбивчі тези: "тероризм ІДІЛу проти росіян – це погано, але російський тероризм поти українців – це добре". І сьогодні терорист №1 намагається отримати співчуття цивілізованого світу. Нелюд просить людяності. І світ відповідає людяністю: приспускає прапори, висловлює співчуття. Хоча різниця між діями терористів в "Крокусі" і діями росіян в Україні лише у масштабах: росія вбиває більше. Зло – однакове.

Що робитиме путін?

Путін використає теракт, щоб згубити ще більше життів. "Норд-Ост", Беслан, "Рязанський цукор", "Крокус сіті хол" – теракти, частина з яких межувала з датою виборів Путіна та після яких диктатор міг без наслідків ухвалювати будь-які рішення.

Відразу після подій в "Крокус сіті холі" на росії постало питання про повернення смертної кари. Якщо так відбудеться, нових опозиціонерів не треба буде тихо вбивати у в’язницях або травити "новачком". Буде смертна кара.

Далі – більше. За словами представників ЄС та розвідки західних партнерів, після президентських "виборів", росія може почати ще один великий наступ в Україні. Наразі вона створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів.

Події в "Крокусі" полегшать путіну процес мобілізації. Роспропагандисти вже підхопили маячню путіна про "українське вікно", через яке мали втекти бойовики. А отже мобілізації на росії бути. Тепер її є чим пояснити населенню.

Що робити нам?

Зміцнювати оборону. Незважаючи на наміри росії. Дай Бог, щоб більшого, ніж є зараз, наступу не було. Ми живемо поруч з навіженим сусідом, з маніакальним розладом під назвою "Київ за 3 дні". Поки терорист живий, він не полишить наміру захопити Україну.

Тому фортифікаційні споруди та лінії оборони, бетонні піраміди, екскаватори, трактори, лопати тощо. Питання укріплень стосується не лише прифронтових регіонів, а й тих, які вже завтра можуть стати прифронтовими.

Київ побудував та постійно підсилює захисні споруди навколо міста. Також Київ бере участь в укріпленні східних кордонів країни. Але треба більше.

Тема укріплень Києва, Чернігова, Сум, Полтави, Дніпра, Запоріжжя та інших регіонів, які завтра можуть зіткнутися з новою навалою ворога – сьогодні пріоритет.

І наскільки б не було пожоване слово "єдність", саме її сьогодні не вистачає в прийнятті багатьох рішень.

Впевнений, цю єдність зможуть продемонструвати міські голови та лідери громад. На своєму рівні, де необхідно, на засіданнях рад посилити програми захисту, внести зміни до бюджетів; між собою вирішити та разом з військовими укріпити регіони. Бо найближчі місяці будуть дуже непростими.

Віталій Кличко

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