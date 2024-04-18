Перезавантажити адвокатуру: справа Шевчука як індикатор несправності системи 

Про зловживання керівних органів української адвокатури відомо чимало: зосередження влади в одних руках та блокування нових виборів, прикриваючись війною, зв’язки з Росією і зрадником Медведчуком, корупція, монополія Національної асоціації адвокатів України (НААУ), використання дисциплінарних проваджень як спосіб тиску на незалежних адвокатів, безкарність адвокатів-корупціонерів та адвокатів-колаборантів, фінансова непрозорість тощо. На початку квітня Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (ВКДКА), опублікувала своє рішення, яким поновила адвокатське посвідчення одіозного Олексія Шевчука. Ця ситуація стала ще одним індикатором, який яскраво підсвітив усі недоліки.

Олексій Шевчук був адвокатом скандальних Корбана, Киви, Дубневича та інших. Також він ймовірно замішаний у гучних справах: у корупційній схемі незаконного виїзду чоловіків за кордон, зникненні 10 тисяч військових аптечок з США на суму понад 33 мільйони гривень. Усе це не завадило давній соратниці Віктора Медведчука Лідії Ізовітовій, призначити Шевчука спікером НААУ у листопаді 2023 року, коли щодо нього вже була відкрита дисциплінарка. Як спікер НААУ Шевчук запам’ятався збиранням "доносів" на журналістів, які публічно критикували діяльність адвокатів та Асоціації.

У своєму ФБ-пості Шевчук, підписавшись "офіцером", погрожував невідомим "повістками у гарячі точки" за пошкодження його приймальні. Це, звісно, викликало обурення громадськості, а Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (КДКА) Київської області визнала порушенням правил адвокатської етики. Він не вперше порушив правила – раніше його адвокатське посвідчення вже призупиняли на 3 місяці за публікацію, яка містила образи на адресу іншого адвоката – Масі Найєма.

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Поновлення через конфлікт інтересів, але з ким?

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури як апеляційний орган поновила адвокатське посвідчення Шевчука, адже, на їхню думку, більшість членів дисциплінарної палати КДКА Київської області були упередженими через начебто конфлікт інтересів із представницею адвоката Галиною Ковбасинською.

Шевчук міг представляти сам себе у цій справі, втім, щоб штучно створити конфлікт інтересів з близько 45 тисяч практикуючих адвокатів він обрав майже 90-річну(!) Ковбасинську. Цього у ВКДКА не помітили.

У 1993-2016 роках з перервами вона була головою КДКА Київської області. Тому було легко обґрунтувати наявність конфлікту інтересів з членами дисциплінарної палати, які раніше їй підпорядковувались.

Схема штучного створення конфлікту інтересів поширена й у судах, коли для усунення від справи незручного судді наймають адвоката, у якого є конфлікт інтересів з представником Феміди.

При цьому ВКДКА, знаходиться в тому ж будинку та поверсі, що й НААУ, спікером якої є Шевчук. За час праці у НААУ у Шевчука могли скластись дружні відносини із членами ВКДКА. Тому за цією ж логікою мало би постати питання про конфлікт інтересів комісії із Шевчуком. Але ні в них, ні в будь-яких інших офіційних органів адвокатури така схема жодного питання не викликала.

"Носій кращих традицій української адвокатури": як Ковбасинську достроково відкликали з посади голови КДКА

Під час розгляду справи Ковбасинська зазначила, що у неї склались "дружні стосунки" з членами дисциплінарної палати. Однак на сайті КДКА Київської області вказано, що з посади голови її відкликали достроково через причетність до недоброчесних дій. Зокрема, за керівництва Ковбасинської офіс адвокатури у центрі Києва, яким вона володіла з 1940 року, приватизувала фірма, серед засновників якої є її син. Щобільше, КДКА орендувала цей же офіс у сина адвокатки за завищеними цінами.

Окрім того, Рада адвокатів України, яку тоді очолювала Ізовітова, стала на захист звільненої Ковбасинської, називаючи її "носієм кращих традицій української адвокатури". Далі "дружні стосунки" Ковбасинської та керівництва адвокатів Київщини тільки посились: адвокати втратили доступ до свого історичного офісу, а Ковбасинська без повноважень, начебто, приймала кваліфікаційний іспит в адвокати.

Ці факти вкотре підтверджують критичну потребу в перезавантаженні української адвокатури. Про проблеми і нагальність реформи цієї сфери вже неодноразово наголошували й іноземні партнери: Європейська комісія та посли країн G7. Саме від виконання їхніх вимог залежить підтримка України і її розвиток в найближчому майбутньому, зокрема рух до ЄС. Втім теперішній стан системи з цим процесом несумісний.

Комплексні зміни в адвокатурі дадуть змогу очистити систему від людей і практик часів пізнього Януковича, усунути вплив Росії і побудувати натомість структуру, здатну відстоювати права людини і верховенство права.

Ярослав Кузишин, адвокаційний менеджер Фундації DEJURE

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