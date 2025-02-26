Тридцять хвилин, які ризикують вразити Україну

25 липня 2019 року о четвертій годині дня за київським часом Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зателефонував нещодавно обраному Президенту України Володимиру Зеленському. Буде дуже прикро, якщо ця 30-тихвилинна розмова відіграє вирішальну роль у одинадцятирічній війні.

Справа давноминулих років

Повна розшифровка розмови ніколи не була оприлюднена. Білий Дім у жовтні 2019 року розповсюдив тільки записані співробітниками ситуаційної кімнати нотатки.

Трамп розпочав з привітань з "великою перемогою" Зеленського на президентських перегонах. Йшов третій місяць президенства Зеленського і його досвід керування державою був обмеженим.

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Але основу увагу більш досвідчений Трамп вирішив звернути не на хитросплетіння геополітики. Його більше цікавила допомога Сполучених Штатів Україні у її протистоянні російській агресії та те, що можна отримати у якості компенсації. Він очікував від Зеленського більше вдячності за військову допомогу взагалі і особливо за продаж Джавелінів.

Трамп був особливо зацікавлений у сприянні розкриттю "злочинів", які, на його думку, скоїло керівництво Демократичної партії та родина його головного суперника, Джозефа Байдена. "Багато розмов про сина Байдена і про те, що Байден припинив кримінальне переслідування… Ваша з Генеральним Прокурором допомога буде дуже доречною".

Зеленський пообіцяв забезпечити максимальне сприяння за допомогою нового Генерального Прокурора, який буде "його на 100 відсотків". На початку свого президенства Зеленський отримав Генерального Прокурора Юрія Луценка "у спадщину" від свого попередника Петра Порошенка.

Як відомо, перша спроба Трампа зробити відносини з Україною "взаємовигідними" закінчилась спробою імпічменту, котру зробили представники Демократичної партії. З вересня 2019 року до початку січня наступного року американські політичні кола та ЗМІ жили в очікуванні розв’язки політичного трилера.

Зеленський допоміг Трампу відкинути звинувачення у спробах просунути приватні інтереси за рахунок платників податків та залишитися у Овальному кабінеті. У своєму захисті Трамп посилався саме на Зеленського: "Президент України, Володимир Зеленський, сказав, що ніякого тиску на нього не чинили".

Справа без терміну давності

Незважаючи на гарний для Трампа результат, спроба імпічменту залишила глибокий слід у світогляді Трампа, принаймні у його поглядах на ситуацію в Україні. До спроби імпічменту американсьсий президент говорив про Україну приблизно те ж саме, що і його попередник Барак Обама.

Про це свідчить порівняльний аналіз офіційних промов українських, американських та російського президентів, з якими вони виступали протягом одинадцятирічної війни. Аналіз був зроблений за допомогою українсько-російсько-англійського "словника війни". Словник містить майже 600 термінів, які можна знайти у наукових дослідженнях про війну чи часто зустрічаються у новинах та промовах лідерів про російське вторгнення: від "агресії" до "Зеленського". Коли частотність термінів у промовах схожа, це свідчить про те, що лідери приділяють їм однакову увагу. І навпаки, різна частотність термінів свідчить про різні акценти.

Був проаналізований корпус промов про війну лідерів трьох країн. Корпус охоплює весь період з початку російського вторгнення у лютому 2014 року та містить приблизно 2,4 мільйонів слів на трьох мовах. Враховувались тільки промови чинних лідерів. Наприклад, до корпусу було включено тільки виступи Трампа, зроблені після його перемоги на президентських виборах у листопаді 2024 року.

Якщо відобразити схожості та різниці у акцентах політичних лідерів трьох країн на мапі, то можна побачити, що політичні дискурси про війну групуються у національні блоки. Чим ближче розташовані точки на мапі, тим більше схожі відповідні дискурси про війну. Хоча Зеленський, Порошенко та Олександр Турчинов, що виконував обов’язки Президента Україні на початку російського вторгнення в Україну, мають мало спільного у політичному плані, в своїх промовах про війну вони робили подібні акценти.

До речі, промови Порошенка та Турчинова було прибрано з офіційного інтернет-представництва Президента України. У Сполучених Штатах ці документи залишаються після закінчення терміну президентів у відкритому доступі завдяки сайту національних архівів. Їхнє зберігання не залежить від ставлення наступного господаря Овального офісу.

Рисунок "Порівняння промов про війну лідерів України, Сполучених Штатів та Росії, лютий 2014 року – лютий 2025 року"

Те ж саме можна сказати про американських президентів Обами, Байдена та Трампа – до спроби імпічменту. Спроба імпічменту віддалила Трампа від американського "мейнстріму" у відношенні війни в Україні. Невдалий імпічмент суттєво змінив акценти Трампа. Після імпічменту Трамп вже не повертався до поглядів на війну, які розділяли два інших американських Президента. Його промови після серпня 2019 року групуються у відокремлений блок.

Сприйняття України як глибоко корумпованої країни, та її асоціація з фейками та брехнею відрізняють погляди Трампа на війну після невдалої спроби імпічменту. "Руді [Джуліані, довірена особа Трампа, яка відповідала за український напрямок] дуже прямий стрілець. І Руді хоче бачити те саме, що й багато інших людей щодо вашої України. Україна мала величезну проблему корупції". Звертаючись до спікера Палати представників Ненсі Пелосі, Трамп підкреслив: "Ви проводили фейкове розслідування щодо демократично обраного Президента Сполучених Штатів і робите це знову".

Друга спроба добитися взаємності

Те, що розслідування не привело до імпічменту, тільки переконало Трампа у тому, що його переслідували без жодних підстав і вести справи з "корумпованою" Україною можна тільки так, як він робив у липневої 2019 року розмові з Зеленським. З його точки зору, треба тиснути з позиції сили. Не на Путіна, а саме на Україну: "У мене були дуже хороші переговори з Путіним, і не дуже хороші переговори з Україною. У них немає жодної карти, але вони грають жорстко. Але ми не дозволимо цьому тривати".

Говорячи про війну на початку свого другого терміну у Овальному офісі Трамп основну увагу приділяв персоналіям: собі самому, "ворогам" Зеленському і Байдену, та Путіну. Ці акценти носять відносний характер: чим відрізнялись промови Трампа у 2025 році від його промов у інші періоди.

Тобто тепер війна має для Трампа перш за все персональний вимір. Як здається, він розглядає війну через призму своїх антипатій та симпатій залишаючи більш суттєві аспекти без належної уваги, принаймні за станом на сьогодні.

Таблиця "Акценти, зроблені у промовах лідерів у деякі періоди війни"

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Ілон Маск, ключовий гравець з оточення Трампа, робить те ж саме: персоніфікує розбіжності. Реагуючи на оприлюднені Київським Інститутом Соціології дані про реальний рівень підтримки Зеленського в 57 відсотків, Маск зосередився на патріотизмі виконавчого директора КМІСу Антона Грушецького замість дискусії про достовірність даних Трампа. Трамп стверджував, що тільки 4 відсотки українців підтримують дії "диктатора" Зеленського.

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Радикальна – у порівнянні з Байденом та Обамою – зміна пріоритетів Трампа не залишилась непоміченою Путіним та Зеленським. У 2025 році Путін у своїх промовах про війну робить акценти на "Сполученні Штати", "Трампа", "перемовинах", "Росії" "енергетиці", та "результатах". Він тепер бажає грати роль "гарного хлопця", принаймні для Трампа.

Зеленський теж значно змінив свої акценти, що легко побачити на мапі. Його промови у цьому році відрізняє особлива увага "Сполученим Штатам", "Трампу", "Путіну", "Росії", "НАТО" та "Курську". Але на відміну від свого першого президентства Трамп тепер розглядає саме Зеленського у якості "поганого хлопця". Здається, Україна та її Президент поєднуються в уявленні Трампа перш за все з невдалим імпічментом та гарними відносинами з тими, хто на думку Трампа був у ньому винен: Демократи та особливо їх лідери, Байден та Обама.

Перетворення Зеленського на "поганого хлопця" з цієї точки зору, здається, стало своєрідною помстою Трампа своїм ворогам-демократам. Якщо для гарантованого ефекту буде потрібно принести не тільки Зеленського, а і Україну в жертву, для Трампа це не буде проблемою. На відміну від своїх ворогів, він бажає бути впевненим, що його спроба нанести удар досягне своєї мети.

Він знає на власному досвіді, що якщо ворога не добити, то цей ворог зможе у майбутньому помститись. Саме так, як він тепер мститься демократам – і Україні за її зв’язки з ними. Адже ті діячі Демократичної партії, хто був долучений до спроби імпічменту, на сьогодні мало що можуть втратити. Наприклад, Пелосі пішла у відставку ще два роки тому, у січні 2023 року. Дістатися до них та помститися Трампу буде дуже важко. А ось їхня політика у відношенні України залишається з точки зору Трампа "законною ціллю".

Правило "бій напевно, чи не бій зовсім" добре знають інші справжні диктатори за винятком Зеленського. Мабуть тому, що диктатором український президент поки не став, незважаючи на відповідну характеристику, дану йому Трампом.

Путін "бив напевно" протестувальників 2011 року та їх лідерів, перш за все Навального. Лукашенко робив теж саме на тлі протестів 2020-2021 року. Лідери Ірану бажають "бити напевно" тих, хто протестує з вересня 2022 року, хоча ресурсів для репресій у них менше, ніж у нових "великих братів". Путін не відмовляється від свого плану "вдарити напевно" Україну на полі бою.

Вибір найменшого зла

Чи можна уникнути розвитку подій за сценарієм помсти у відношеннях України з Америкою Трампа? Зміна сценарію життєво необхідна як для України, так і для її Президента. Без неї мир на умовах Трампа буде дуже важким тягарем для країни.

Не можна виключати, що змінити погляд Трампа на Україну вже занадто пізно. У цьому випадку залишається варіант загального військового обов’язку та "тотальної війни" за підтримки Європи.

Такий варіант розвитку подій пов’язаний з ризиками, багато з яких теж залежать від зовнішніх факторів. Наприклад, наскільки непохитна підтримка європейських союзників України та чи здатні вони поставляти зброю у необхідних обсягах без залучення США?

Але є і суто внутрішні ризики. Важко сподіватись на збереження єдності нації, коли промови попереднього президента "викреслені" з історії війни, а сам він потрапив під пожиттєві санкції.

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