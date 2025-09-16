Tractor driver killed in Russian attack on Mykolaiv Oblast

A tractor driver has been killed in a Russian attack on a field in Mykolaiv Oblast.

Source: Vitalii Kim, Head of Mykolaiv Oblast Military Administration, on Telegram

Quote: "The Russians attacked a farm in the Chornomorka hromada a few hours ago. A man, a tractor driver, was killed while working in the field." [A hromada is an administrative unit designating a village, several villages, or a town, and their adjacent territories – ed.]

Advertisement:

Support Ukrainska Pravda on Patreon!