Tractor driver killed in Russian attack on Mykolaiv Oblast
Tuesday, 16 September 2025, 02:22
A tractor driver has been killed in a Russian attack on a field in Mykolaiv Oblast.
Source: Vitalii Kim, Head of Mykolaiv Oblast Military Administration, on Telegram
Quote: "The Russians attacked a farm in the Chornomorka hromada a few hours ago. A man, a tractor driver, was killed while working in the field." [A hromada is an administrative unit designating a village, several villages, or a town, and their adjacent territories – ed.]
