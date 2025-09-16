All Sections
Tractor driver killed in Russian attack on Mykolaiv Oblast

Olha HlushchenkoTuesday, 16 September 2025, 02:22
Welcome sign at the entrance to Mykolaiv Oblast. Photo: outofoffice.com.ua

A tractor driver has been killed in a Russian attack on a field in Mykolaiv Oblast.

Source: Vitalii Kim, Head of Mykolaiv Oblast Military Administration, on Telegram

Quote: "The Russians attacked a farm in the Chornomorka hromada a few hours ago. A man, a tractor driver, was killed while working in the field." [A hromada is an administrative unit designating a village, several villages, or a town, and their adjacent territories – ed.]

