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У мережі опублікували текст підозри на Онищенка

Вівторок, 27 вересня 2016, 17:49
У мережі опублікували текст підозри на Онищенка
rbc.ua

В мережі оприлюднили текст підозри нардепу Олександру Онищенку, який підготувала Генпрокуратура України. Однак цей текст не враховує правки, які пізніше були внесені САП.   

Текст підозри, який ГПУ направила до САП оприлюднило видання LB.ua.

Раніше Спеціальна антикорупційна прокуратура вручила підозру Онищенку через родичів і адвокатів.

Вказується, що цей документ отриманий з джерел у Генеральній прокуратурі і був переданий САП для подальших процесуальних дій.

"Разом з тим, як стало відомо, антикорупційна прокуратура вносила згодом в повідомлення про підозру додаткові правки. Які саме, поки невідомо", - пише видання.

"Нижченаведений документ досить об'ємний, він поміщається на 80-ти сторінках, всі вони є в розпорядженні редакції, тут же наводимо тільки початок і кінець документа", - сказано у матеріалі.

 
 
 
 

Як відомо, Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укгазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, вказані його мама, 75-річна Інеса Кадирова, й адвокат Валерій Постний – у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Олександра Онищенка.

Він є головним фігурантом газової схеми. Але до голосування він залишив Україну і наразі перебуває за кордоном.

Інтерпол зможе прийняти рішення про оголошення його в міжнародний розшук не раніше жовтня цього року. 

Теми: ОнищенкоГенпрокуратуракорупція
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