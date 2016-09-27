В сети опубликовали текст подозрения на Онищенко

В сети опубликовали текст подозрения нардепу Александру Онищенко, который подготовила Генпрокуратура Украины. Однако этот текст не учитывает поправки, которые позже были внесены САП.



Текст подозрения, который ГПУ направила в САП обнародовало издание LB.ua.



Ранее Специальная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение Онищенко через родственников и адвокатов.



Указывается, что этот документ получен из источников в Генеральной прокуратуре и был передан САП для дальнейших процессуальных действий.



"Вместе с тем, как стало известно, антикоррупционная прокуратура вносила впоследствии в сообщение о подозрении дополнительные правки. Какие именно, пока неизвестно", - пишет издание.



"Нижеследующий документ достаточно объемный, он помещается на 80-ти страницах, все они в распоряжении редакции, здесь же приводим только начало и конец документа", - говорится в материале.

Как известно, Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.



По версии следствия, с января 2013 по январь 2016-му компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Александра Онищенко. Он является главным фигурантом газовой схемы. Но до голосования он покинул Украину.

Интерпол сможет принять решение об объявлении его в международный розыск не раньше октября этого года.