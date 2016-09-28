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Росія не надала слідству щодо MH17 дані радарів – доповідач

Середа, 28 вересня 2016, 15:29

Об'єднана слідча група не отримала від Російської Федерації відповіді на багато запитів у справі розслідування збиття малайзійського "Боїнга" рейсу MH 17.

Про це сказав у середу представник об'єднаної слідчої групи на прес-конференції в Гаазі, яку транслював телеканал "112.Україна".

"Ми направили кілька запитів щодо юридичної допомоги Російській Федерації.

Багато запитів лишилися без відповіді. Зокрема ми не отримали первинні дані радарів", – сказав доповідач, відповідаючи на запитання російського журналіста, чи задоволене слідство рівнем співпраці з РФ.

Водночас доповідачі запевнили, що зібрані докази безсумнівно доводять факт, що пасажирський літак "Малайзійських авіаліній" 17 липня 2014 року над сходом України збили з установки "Бук", привезеної з Росії.

Українська правда

Теми: MH17катастрофиРосія
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