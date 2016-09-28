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РФ не предоставила следствию по MH 17 данные радаров – докладчик

Среда, 28 сентября 2016, 15:29

Объединенная следственная группа не получила от Российской Федерации ответы на многие запросы в деле расследования крушения сбитого малайзийского "Боинга" рейса MH 17.

Об этом сказал в среду представитель объединенной следственной группы на пресс-конференции в Гааге, которую транслировал телеканал "112.Украина".

"Мы направили несколько запросов юридической помощи в Российской Федерации.
Много запросов остались без ответа. В частности мы не получили первичные данные радаров", – сказал докладчик, отвечая на вопрос российского журналиста, довольно ли следствие уровнем сотрудничества с РФ.

В то же время докладчики заверили, что собранные доказательства несомненно доказывают факт, что пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 над востоком Украины сбили из установки "Бук", привезенной из России.

Украинская правда

Темы: MH17катастрофыРосcия
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