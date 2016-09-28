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Аваков: телеканал "Інтер" вже визначив, хто їх підпалив

Середа, 28 вересня 2016, 17:59

Слідчі дії щодо встановлення причин та обставин пожежі в будівлі телецентру компанії, яка виробляє програми для телеканалу "Інтер" тривають.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на прес-конференції в середу, відповідаючи на питання журналістів щодо ходу розслідувань резонансних справ.

"Що стосується підпалу "Інтера", то там слідство йде своєю чергою", – запевнив глава МВС.

"А телеканал "Інтер" вже визначив, хто винуватець і палій: він перед вами (Аваков показав на себе - ред.). Тому успіхів їм у подальшій роботі", –сказав також глава МВС.

Як відомо, 4 вересня на офіс "Національних інформаційних систем", які створюють новини для телеканалу "Інтер", було скоєно напад. В результаті в офісі розпочалася масштабна пожежа, постраждали люди.

Співголова фракції "Опозиційного блоку" в Раді Олександр Вілкул заявив, що люди, які напали на канал "Інтер" 4 вересня, отримали по 200 доларів винагороди, а організували все керівники "Народного фронту" Арсен Аваков, Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк.

Джерела "Української правди" в СБУ підтвердили, що дані, озвучені Вілкулом, є в розпорядженні спецслужби.

Валентина Романенко, УП

Теми: телебаченняМВСІнтер
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