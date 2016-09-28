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Аваков: телеканал "Интер" уже определил, кто их поджег

Среда, 28 сентября 2016, 17:59

Следственные действия по установлению причин и обстоятельств пожара в здании телецентра компании, которая производит программы для телеканала "Интер" продолжаются.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на пресс-конференции в среду, отвечая на вопросы журналистов относительно хода расследований резонансных дел.

"Что касается поджога "Интера", то там следствие идет своим чередом", – заверил глава МВД.

"А телеканал "Интер" уже определил, кто виновник и поджигатель: он перед вами (Аваков указал на себя - ред.). Поэтому успехов им в дальнейшей работе", – также сказал глава МВД.

Как известно, 4 сентября на офис "Национальных информационных систем", которые создают новости для телеканала "Интер", было совершено нападение. В результате в офисе начался масштабный пожар, пострадали люди.

Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Раде Александр Вилкул заявил, что люди, напавшие на канал "Интер" 4 сентября, получили по 200 долларов вознаграждения, а организовали все руководители "Народного фронта" Арсен Аваков, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.

Источники "Украинской правды" в СБУ подтвердили, что сведения, озвученные Вилкулом, есть в распоряжении спецслужбы.

Валентина Романенко, УП

Темы: телевидениеМВДИнтер
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