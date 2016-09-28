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Нардеп погрожував журналісту через пост про "подаровані" машини

Середа, 28 вересня 2016, 18:06

Нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков погрожував написанням заяви про злочин журналісту Михайлу Ткачу, який звернув увагу, що Поляков "подарував" Уманському відділу поліції два автомобілі "Рено", хоча, згідно із декларацією, живе лише на зарплату.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Ткач і оприлюдним скріншоти поста Полякова.

Пост Полякова з погрозами у Facebook відкритий лише для друзів.

"Після мого вчорашнього посту на фейсбуці народний депутат Максим Поляков від НФ погрожує написати заяву про злочин", - написав Ткач.

"Прошу негайно спростувати поширення неправдивої інформації! В іншому випадку готую заяву про злочин...", - йдеться у зверненні Полякова до Ткача.

"Громадянин Михайло Ткач, який називає себе "журналістом", розповсюджує явно замовну та брехливу інформацію. Ви, шановний, займаєтесь аналізом заробітної плати державного службовця, не оцінюючи декларацію в цілому і не за один рік... - це перше! Друге - прочитайте український тлумачний словник і знайдіть! для себе різницю між словами "вручив"(будучи запрошеним на офіційний захід) і "подарував"!", - написав Поляков.

Зазначимо, що у повідомленні Полякова раніше було вказано: "Піклуючись про безпеку уманчан, до Дня міста подарував патрульним поліцейським транспортний засіб, який дасть змогу їм ефективніше виконувати свої обов’язки".

Українська правда

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Теми: Народний фронтЗМІкорупція
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