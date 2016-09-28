Нардеп угрожал журналисту из-за поста о "подаренных" машинах

Нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков угрожал написанием заявления о преступлении журналисту Михаилу Ткачу, который обратил внимание, что Поляков "подарил" Уманскому отделу полиции два автомобиля "Рено", хотя, согласно декларации, живет только на зарплату.

Об этом на своей странице в Facebook написал Ткач и обнародует скриншоты поста Полякова.

Пост Полякова с угрозами в Facebook открыт только для друзей.

"После моего вчерашнего поста на фейсбуке народный депутат Максим Поляков от НФ угрожает написать заявление о преступлении", - написал Ткач.



"Прошу немедленно опровергнуть распространение неправдивой информации! В противном случае готовлю заявление о преступлении...", - говорится в обращении Полякова к Ткача.



"Гражданин Михаил Ткач, который называет себя "журналистом", распространяет явно заказную и лживую информацию. Вы, уважаемый, занимаетесь анализом заработной платы государственного служащего, не оценивая декларацию в целом и не за один год... - это первое! Второе - прочитайте украинский толковый словарь и найдите! для себя разницу между словами "вручил" (будучи приглашенным на официальное мероприятие) и "подарил"!", - написал Поляков.



Отметим, что в сообщении Полякова ранее было указано: "Заботясь о безопасности жителей Умани, ко Дню города подарил патрульным полицейским транспортное средство, которое позволит им эффективно выполнять свои обязанности".



Украинская правда