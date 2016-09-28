Кандидати в присяжні у справі Нємцова масово беруть самовідвід

Більше 50 з 84 кандидатів у колегію присяжних у кримінальній справі щодо п'ятьох обвинувачених у вбивстві російського опозиціонера Бориса Нємцова взяли самовідвід.

Про це у середу повідомив адвокат сім'ї Нємцова Вадим Прохоров, передає Інтерфакс.

"Понад 55 осіб відмовилися", - повідомив він.

За його словами, в якості причини самовідводу люди найчастіше називають особисті обставини.

"В основному відмовляються через сімейні і побутові причини - родичі хворі і так далі", - пояснив адвокат.

Вказується, що в кінці червня в генпрокуратурі повідомили про передачу в МОВС справи про вбивство Нємцова щодо Заура Дадаева, Анзора і Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаева.

Залежно від ролі і ступеня участі вони звинувачуються за статтями "вбивство, вчинене організованою групою, за наймом" і "незаконний обіг зброї, здійснений групою осіб".

Як відомо, Борис Нємцов був вбитий кількома пострілами з пістолета в ніч на 28 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту у центрі Москви.

У будинку одного з підозрюваних у вбивстві - Заура Дадаєва - виявили патрони одного заводу і року випуску з гільзами, знайденими на місці злочину. За матеріалами справи, зброю купив і передав Дадаєву Руслан Мухудінов, якого слідство вважає замовником й організатором злочину.