Кандидаты в присяжные по делу Немцова массово берут самоотвод

Более 50 из 84 кандидатов в коллегию присяжных по уголовному делу о пятерых обвиняемых в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова взяли самоотвод.

Об этом в среду сообщил адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров, передает Интерфакс.

"Более 55 человек отказались", - сообщил он.

По его словам, в качестве причины самоотвода люди чаще всего называют личные обстоятельства.

"В основном отказываются по семейным и бытовым причинам - родственники больны и так далее", - пояснил адвокат.

Указывается, в конце июня в генпрокуратуре сообщили о передаче в МОВС дела об убийстве Немцова в отношении Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям "убийство, совершенное организованной группой, по найму" и "незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц".

Как известно, Борис Немцов был убит несколькими выстрелами из пистолета в ночь на 28 февраля 2015 в Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

В доме одного из подозреваемых в убийстве - Заур Дадаев - обнаружили патроны одного завода и года выпуска с гильзами, найденными на месте преступления. По материалам дела, оружие купил и передал Дадаеву Руслан Мухудинов, которого следствие считает заказчиком и организатором преступления.