"Алмаз-Антей": ракету из "Бука" по MH17 могли выпустить по ошибке

В российском концерне "Алмаз-Антей" допустили, что ракету, которой был сбит рейс MH17, могли выпустить по ошибке.

Такое предположение высказал советник главного конструктора концерна Михаил Малышевский, передает BBC.

28 сентября 2016 года, когда Международная следственная группа огласила свои выводы, "Алмаз-Антей" поспешил изложить свои аргументы на конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, Малышевский сделал неожиданное признание, допустив, что ракету могли выпустить и по ошибке.

"Потенциально такое возможно только при стечении обстоятельств, плохом обслуживании техники и неправильных действиях экипажа", - сказал он.

Хотя Малышевский и привел несколько новых аргументов о ходе следствия, в целом выводы его концерна за год не изменились, по его мнению, голландские следователи используют неправильную технологию изучения повреждений самолета, подгоняя результат под вывод о том, что "Бук", сбивший лайнер, стрелял из района селения Снежное, которое в тот момент было под контролем пророссийских сепаратистов.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.