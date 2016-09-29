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Опоблок каже, що в Раду не прийде і звільняти суддів не буде

Четвер, 29 вересня 2016, 09:45

Фракція Опозиційного блоку підтримує необхідність реформи судової системи, але не братиме участь в голосуванні зі звільнення суддів на позачерговій сесії Верховної Ради 29 вересня 2016 року.

Про це йдеться в заяві партії, оприлюдненій у четвер.

На думку опозиціонерів, Верховній Раді "пропонують зробити свідомо протизаконну дію".

"Відповідно до чинного Регламенту Верховної Ради, судді, що звільняються, повинні бути попереджені про таке засідання не пізніше, ніж за три дні до нього, що вже не було зроблено. Тепер всі рішення щодо їх звільнення будуть незаконними", – йдеться в коментарі партії.

Опоблок заявив, що не буде брати участь в засіданні, і не буде голосувати за це рішення.

Водночас,  кореспондент УП повідомляє, що на засідання ВР у четвер з'явилося близько 10 депутатів, зокрема Юрій Бойко.

Перед засіданням Опоблок провів засідання фракції, де нардепи вирішили не голосувати за звільнення суддів, які порушили присягу.

Як відомо, президент Петро Порошенко звернувся до спікера ВР Парубія із проханням скликати до 30 вересня позачергове засідання Ради і включити до порядку денного питання про звільнення суддів.

"Слід звільнити за порушення присяги усіх суддів, щодо яких внесено подання ВРЮ, в тому числі причетних до незаконних арештів майданівців", - пояснив президент.

Парубій підписав розпорядження про скликання Верховної Ради на 29 вересня.

Фракція "Батьківщина" зокрема заявила буде голосувати за звільнення суддів на позачерговому засіданні парламенту, але партії має багато зауважень до призначення нових суддів.

Українська правда

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Теми: Опозиційний блокВерховна Радасуд
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