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Оппоблок говорит, что в Раду не придет и голосовать по судьям не будет

Четверг, 29 сентября 2016, 09:45

Фракция "Оппозиционного блока" поддерживает необходимость реформы судебной системы, но не будет участвовать в голосовании по увольнению судей на внеочередной сессии Верховной Рады 29 сентября.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном в четверг.

По мнению оппозиционеров, Верховной Раде "предлагают совершить сознательно противозаконное действие".

"Согласно действующему Регламенту Верховной Рады, судьи, которых увольняют должны быть предупреждены о таком заседании не позднее, чем за три дня до него, что не было сделано. Теперь все решения по их увольнению будут незаконными", – говорится в комментарии партии.

Оппоблок заявил, что не будет участвовать в заседании, и не будет голосовать за это решение.

В то же время, корреспондент УП сообщает, что на заседание в четверг явилось около 10 депутатов, в частности Юрий Бойко.

Перед заседанием Оппоблок провел заседание фракции, где нардепы решили не голосовать за увольнение судей, нарушивших присягу.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко обратился к спикеру ВР Андрею Парубию с просьбой созвать до 30 сентября внеочередное заседание Рады и включить в повестку дня вопрос об увольнении судей.

"Следует уволить за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление ВСЮ, в том числе причастных к незаконным арестам майдановцев", - пояснил президент.

Парубий подписал распоряжение о созыве Верховной Рады на 29 сентября.

Фракция "Батькивщина" в частности заявила, что будет голосовать за отставку судей на внеочередном заседании парламента, но у партии есть много замечаний к назначению новых судей.

Украинская правда

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Темы: Оппозиционный блокВерховная Радасуд
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