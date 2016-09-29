Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле не увидели доказательств в докладе по MH17

Четверг, 29 сентября 2016, 12:55

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что в докладе нидерландских следователей по катастрофе малайзийского "Боинга" не было никаких доказательств.

Об этом он заявил в комментарии BBC, отвечая на вопрос, принимает ли Кремль результаты доклада.

"Нечего принимать или отрицать. Прежде всего повторяю, это предварительные заключения. Нам по-прежнему нужно продолжить расследование. К сожалению, мы не видели никаких доказательств", – сказал он.

Песков также выразил готовность поспорить, что ведущий также никаких доказательств не видел.

"Мы не можем оперировать заявлениями, голословными заявлениями, без каких-либо доказательств и деталей", – добавил он.

Песков заявил, что Россия по-прежнему отрицает поставку на восток Украины оружия и войск.

Отвечая на вопрос, почему российский производитель оружия "Алмаз-Антей" предоставил радиолокационные данные Донбасса того времени с радаров лишь через два года, Песков заявил, что для получения таких данных нужно время.

Как известно, в среду международное следствие озвучило данные расследования, согласно с которыми "Бук" был доставлен с России и после выстрела вернулся назад.

МИД РФ и боевики назвали этот доклад ложью. "Алмаз-Антей" заявил, что запуск ракеты "Бука" мог быть осуществлен случайно.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: MH17Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
MH17
МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина
В Нидерландах предлагали выслать посла РФ из-за причастности Путина к сбиванию MH17, премьер отказался
Расследование MH17: Путин принял решение о передаче ЗРК "Бук", которым сбили самолет
Последние новости
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
Все новости...
Реклама: