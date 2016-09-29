В Кремле не увидели доказательств в докладе по MH17

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что в докладе нидерландских следователей по катастрофе малайзийского "Боинга" не было никаких доказательств.

Об этом он заявил в комментарии BBC, отвечая на вопрос, принимает ли Кремль результаты доклада.

"Нечего принимать или отрицать. Прежде всего повторяю, это предварительные заключения. Нам по-прежнему нужно продолжить расследование. К сожалению, мы не видели никаких доказательств", – сказал он.

Песков также выразил готовность поспорить, что ведущий также никаких доказательств не видел.

"Мы не можем оперировать заявлениями, голословными заявлениями, без каких-либо доказательств и деталей", – добавил он.

Песков заявил, что Россия по-прежнему отрицает поставку на восток Украины оружия и войск.

Отвечая на вопрос, почему российский производитель оружия "Алмаз-Антей" предоставил радиолокационные данные Донбасса того времени с радаров лишь через два года, Песков заявил, что для получения таких данных нужно время.

Как известно, в среду международное следствие озвучило данные расследования, согласно с которыми "Бук" был доставлен с России и после выстрела вернулся назад.

МИД РФ и боевики назвали этот доклад ложью. "Алмаз-Антей" заявил, что запуск ракеты "Бука" мог быть осуществлен случайно.

Украинская правда