У суді над Плотницьким допитають 17 свідків викрадення Савченко

У справі викрадення української військовослужбовця Надії Савченко та здійсненні теракту ватажком терористичної організації "ЛНР" Ігорем Плотницьким допитають 17 свідків.

Про це у п'ятницю заявив прокурор відділення прокуратури Києва Євген Дудко, передає ЛІГА.net.

"Заплановано допит 17 свідків викрадення Надії Савченко. Більшість з них - військовослужбовці Збройних Сил України", - сказав прокурор.

Заочний розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Плотницького в скоєнні теракту, викрадення і захоплення в заручники Савченко відбувається у Подільському райсуді.

При цьому Дудко зазначив, що на минулому судовому засіданні суд дав дозвіл на проведення процедури спеціального судового розгляду.

На засідання не з'явився адвокат Плотницького і суд призначив наступне судове засідання на 10 жовтня, під час якого буде затверджено порядок дослідження доказів. Обвинувальний акт відносно Плотницького призначено до розгляду по суті.

Як відомо, 22 грудня 2015 року Печерський райсуд Києва дозволив Службі безпеки України розпочати заочне розслідування проти "голови" самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігоря Плотницького.

31 серпня Подільський районний суд Києва дозволив почати заочний розгляд справи проти глави бойовиків "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Ватажок бойовиків "ЛНР" заявив, що не має наміру з'являтися за повісткою до суду у Києві.

17 червня 2014 по наказом Плотницького бойовики напали на військовослужбовців "Айдара" в Луганській області. Терористам вдалося захопити в полон старшого лейтенанта Савченко і вивезти її до Луганська, а після незаконно переправити її через держкордон в Росію.