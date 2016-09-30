Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В суде над Плотницким допросят 17 свидетелей похищения Савченко

Пятница, 30 сентября 2016, 14:28

По делу похищения украинского военнослужащего Надежды Савченко и осуществлении теракта главарем террористической организации "ЛНР" Игорем Плотницким допросят 17 свидетелей.

Об этом в пятницу заявил прокурор отделения прокуратуры Киева Евгений Дудко, передает Лига.net.

"Планируется допрос 17 свидетелей похищения Надежды Савченко. Большинство из них - военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - сказал прокурор.

Заочное рассмотрение уголовного производства по обвинению Плотницкого в совершении теракта, похищения и захвата в заложники Савченко происходит в Подольском райсуде.

При этом Дудко отметил, что на прошлом судебном заседании суд дал разрешение на проведение процедуры специального судебного разбирательства.

На заседание не явился адвокат Плотницкого и суд назначил следующее судебное заседание на 10 октября, во ходе которого будет утвержден порядок исследования доказательств.

Обвинительный акт в отношении Плотницкого назначено к рассмотрению по существу.

Как известно, 22 декабря 2015 Печерский райсуд Киева разрешил Службе безопасности Украины начать заочное расследование против "головы" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого.

31 августа Подольский районный суд Киева разрешил начать заочное рассмотрение дела против главы боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Главарь боевиков "ЛНР" заявил, что не намерен являться по повестке в суд в Киеве.

17 июня 2014 по приказу Плотницкого боевики напали на военнослужащих "Айдара" в Луганской области. Террористам удалось захватить в плен старшего лейтенанта Савченко и вывезти ее в Луганск, а после незаконно переправить ее через госграницу в Россию.

Темы: судСавченко НадеждаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
суд
Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским "титушкам", которые похитили и пытали человека
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: