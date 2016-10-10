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Полторак: У України хороші шанси стати основним союзником США поза НАТО

Понеділок, 10 жовтня 2016, 05:18
Полторак: У України хороші шанси стати основним союзником США поза НАТО

Україна працює над отриманням статусу основного союзника США поза НАТО.

Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною", передає ЗН.

 "Є завдання, поставлене президентом України працювати в цьому напрямку ... Ми ведемо переговори зі Сполученими Штатами. До кінця місяця в Україну прибуде радник високого рівня (відставний генерал армії США Джон Айзайд, - ред.), Який буде допомагати зближенню і співпраці зі США", - заявив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання про шанси України отримати цей статус, міністр відповів: "Я вважаю, що шанси є. І дуже високі".

Глава Міноборони також нагадав, що чинна Військова доктрина позначила курс України на вступ до НАТО.

"У 2015 році нами була прийнята Військова доктрина, яка визначає чіткі завдання. Перше - європейський курс. Друге - вступ в НАТО... Але ми повинні довести нашим партнерам, в тому числі, в Альянсі, що у нас є чітке бачення реформ у Збройних силах, Міністерстві оборони, оскільки вони є незворотними", - підкреслив Полторак.

Міністр також назвав умови, при виконанні яких Україна може розраховувати на отримання летальної зброї від США.

"Летальну зброю ми отримаємо тоді, коли буде прийнято остаточне рішення в Сполучених Штатах... Коли це станеться, відомо тільки США... Що стосується порядку взаємодії, ми будемо просити те, що необхідно в першу чергу... Засоби ППО, протитанкові гармати", - пояснив Полторак .

На сьогоднішній день статус основного союзника США поза НАТО мають 16 держав: Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея, Філіппіни, Таїланд, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Пакистан, Афганістан, Туніс і Аргентина.

Теми: НАТОПолторак
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