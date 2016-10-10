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Полторак: У Украины хорошие шансы стать основным союзником США вне НАТО

Понедельник, 10 октября 2016, 05:18
Полторак: У Украины хорошие шансы стать основным союзником США вне НАТО

Украина работает над получением статуса основного союзника США вне НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной", передает ЗН.

 "Есть задача, поставленная президентом Украины работать в этом направлении… Мы ведем переговоры с Соединенными Штатами. К концу месяца в Украину прибудет советник высокого уровня (отставной генерал армии США Джон Айзайд, – ред.), который будет помогать сближению и сотрудничеству со США", – заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о шансах Украины получить этот статус, министр ответил: "Я считаю, что шансы есть. И очень высокие".

Глава Минобороны также напомнил, что действующая Военная доктрина обозначила курс Украины на вступление в НАТО.

"В 2015 году нами была принята Военная доктрина, которая определяет четкие задачи. Первое – европейский курс. Второе – вступление в НАТО… Но мы должны доказать нашим партнерам, в том числе, в Альянсе, что у нас есть четкое видение реформ в Вооруженных силах, Министерстве обороны, поскольку они являются необратимыми", – подчеркнул Полторак.

Министр также назвал условия, при выполнении которых Украина может рассчитывать на получение летального оружия от США.

"Летальное оружие мы получим тогда, когда будет принято окончательное решение в Соединенных Штатах… Когда это произойдет, известно только США… Что касается порядка взаимодействия, мы будем просить то, что необходимо в первую очередь… Средства ПВО, противотанковые орудия", – пояснил Полторак.

На сегодняшний день статус основного союзника США вне НАТО имеют 16 государств: Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Филиппины, Таиланд,  Египет, Израиль, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Пакистан, Афганистан, Тунис и Аргентина. 

Темы: НАТОПолторак
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