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В АП поки не отримували запрошення на саміт Нормандської четвірки

Вівторок, 11 жовтня 2016, 12:38

Станом на 11 жовтня, українська сторона поки не отримувала офіційного запрошення на саміт Нормандської четвірки.

Про це сказано у коментарі АП наданому "Українській правді".

"Станом на 11 жовтня, українська сторона поки не отримувала формального запрошення на саміт Нормандської четвірки", - сказано у коментарі.

Вказується, що під час останніх контактів президента Петра Порошенка з канцлером Німеччини і президентом Франції опрацьовувалися різні дати проведення саміту Нормандської четвірки у Берліні.

Водночас у коментарі зазначається, що Україна готова брати участь для узгодження проекту дорожньої карти імплементації Мінська, що "має передбачати послідовність виконання безпекових та політичних умов з чіткими гарантіями їх дотримання".

"Проведення заходу для вирішення лише так званих політичних компонентів Мінська є неприйнятним. Будь-які політичні рішення можуть ухвалюватися лише після очевидного прогресу в питаннях безпеки", - сказано у коментарі.

Як відомо, посол Російської Федерації у Франції Олександр Орлов повідомив, що канцлер ФРН Ангела Меркель запросила лідерів країн "нормандської четвірки" – України, Німеччини, Франції й Росії – на вечерю в Берліні на 19 жовтня.

Напередодні голова МЗС Франції говорив про можливість зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" 19 жовтня.

Однак джерело в українських дипломатичних колах заявляло, що Україна не давала згоди на участь у саміті "нормандської четвірки", "доки не буде погоджено "дорожню карту", яка передбачатиме виконання умов безпеки Мінська Росією".

Українська правда

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Теми: ПорошенкоМінські угодиАдміністрація президента
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