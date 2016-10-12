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Проти члена Меджлісу Кадирова в Криму відкрили кримінальну справу

Середа, 12 жовтня 2016, 01:45

Відносно члена феодосійського регіонального меджлісу Сулеймана Кадирова в Криму відкрили кримінальну справу за сепаратизм.

Про це на сторінці в Facebok повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

 "Крім усього іншого, слідчий ФСБ не захотів відразу вручити нам копію постанови про порушення кримінальної справи і хотів відібрати "підписку про нерозголошення даних слідства" у Кадирова. На даний момент, після першого допиту, у Сулеймана Кадирова немає постанови про порушення проти нього справи. Цей факт істотно порушує право Кадирова на захист", - написав він.

Також, за словами Курбедінова, "не все ясно і з проведеним обшуком у Кадирова, який проходив під егідою якихось оперативних заходів".

5 жовтня в будинку Сулеймана Кадирова в Феодосії ФСБ РФ провела обшук.

Теми: КримМеджлісанексія
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