Проти члена Меджлісу Кадирова в Криму відкрили кримінальну справу

Відносно члена феодосійського регіонального меджлісу Сулеймана Кадирова в Криму відкрили кримінальну справу за сепаратизм.

Про це на сторінці в Facebok повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

"Крім усього іншого, слідчий ФСБ не захотів відразу вручити нам копію постанови про порушення кримінальної справи і хотів відібрати "підписку про нерозголошення даних слідства" у Кадирова. На даний момент, після першого допиту, у Сулеймана Кадирова немає постанови про порушення проти нього справи. Цей факт істотно порушує право Кадирова на захист", - написав він.

Також, за словами Курбедінова, "не все ясно і з проведеним обшуком у Кадирова, який проходив під егідою якихось оперативних заходів".

5 жовтня в будинку Сулеймана Кадирова в Феодосії ФСБ РФ провела обшук.