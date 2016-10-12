Против члена Меджлиса Кадырова в Крыму открыли уголовное дело
В отношении члена феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова в Крыму открыли уголовное дело за сепаратизм.
Об этом на странице в Facebok сообщил адвокат Эмиль Курбединов.
"Помимо всего прочего, следователь ФСБ не пожелал сразу вручить нам копию постановления о возбуждении уголовного дела и хотел отобрать "подписку о неразглашении данных следствия" у Кадырова. В настоящий момент, после первого допроса, у Сулеймана Кадырова не имеется постановления о возбуждении против него дела. Этот факт существенно нарушает право Кадырова на защиту", - написал он.
Также, по словам Курбединова, "не все ясно и с проведенным обыском у Кадырова, который проходил под эгидой каких-то оперативных мероприятий".
5 октября в доме Сулеймана Кадырова в Феодосии ФСБ РФ провела обыск.