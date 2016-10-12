Мининформ обещает вышку на Карачуне до конца недели

Новую телевизионную вышку на горе Карачун должны открыть до конца текущей недели.

Об этом заявил в среду министр информполитики Юрий Стець.

"Сейчас не прибегая к подробности, когда произойдет такая поездка в связи с безопасностью высшего руководства государства, которое будет туда ехать, к концу недели мы планируем открыть эту вышку", - сказал Стець.

По его словам, если вышка не будет открыта вовремя, люди, которые должны были ее сделать, понесут наказание.

"Сроки были нарушены, анализ уже проходил. О результатах людей, которые этим занимались (некачественной работой - ред ..) вы узнаете в течение максимум на следующей неделе. О результатах это в том числе и освобождение", - отметил Стець.

На вопрос УП, будет уволено руководство концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, Стець заявил: "Негоже мне называть конкретные фамилии, потому что, напомню, решение Кабмина вступает в силу после обнародования на официальном сайте. Сроки возведения этой вышки были нарушены, это правда".

Как известно, ранее в министерстве информполитики заявляли, что телевышка на горе Карачун у Славянск Донецкой области должен заработать уже до конца сентября.

Роман Кравец, УП