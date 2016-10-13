Порошенко повідомив Франції й Німеччині про погіршення ситуації

Президент Петро Порошенко поінформував про погіршення безпекової ситуації на Донбасі президента Франції Франсуа Олланда та радника канцлера Німеччини Крістофа Хойзгена.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Хойзген вибачився, що канцлер Ангела Меркель не змогла взяти участь у розмові.

Порошенко поінформував співрозмовників про збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків на сході України, в тому числі з важкого озброєння.

Він також наголосив на відсутності постійних пунктів спостереження ОБСЄ в районах розведення військ.

Президенти України і Франції погодилися на особливій важливості безпекового компоненту, який досі не виконала Росія, і який має бути першочерговою частиною дорожньої карти з імплементації Мінських домовленостей.

Порошенко заявив, що Москва блокує процес звільнення заручників, що є абсолютно неприпустимим.

Президенти домовилися про продовження консультацій у Мінську на рівні дипломатичних радників глав держав "нормандського формату", після чого лідери України, Франції і Німеччини проведуть телефонну конференцію.

Порошенко окремо подякував делегаціям Німеччини і Франції за підтримку резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи щодо необхідності збереження санкцій проти Росії.

Президент України також закликав країни ЄС пришвидшити надання українцям безвізового режиму і ратифікацію угоди про асоціацію.

Адміністрація Олланда, у свою чергу, повідомила за результатом розмови з Порошенком, що французький президент готовий узяти участь у переговорах щодо "української кризи" з лідерами Росії, Німеччини й України найближчими днями.

Олланд сподівається, що незабаром буде узгоджено "дорожню карту", яка визначить кроки щодо повернення Україні контролю за своїм кордоном із Росією, передає Reuters.

Як відомо, Меркель запрошувала президентів України, Росії та Франції на вечерю на 19 жовтня – однак сторони не домовилися про зустріч у "нормандському форматі". Зокрема, Олланд і Меркель у розмові з Путіним не змогли затвердити її дату.

Джерело в українських дипломатичних колах заявляло, що Україна не давала згоди на участь у саміті "нормандської четвірки", "доки не буде погоджено "дорожню карту", яка передбачатиме виконання умов безпеки Мінська Росією".