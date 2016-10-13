Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко сообщил Франции и Германии об ухудшении ситуации

Четверг, 13 октября 2016, 12:27
Порошенко сообщил Франции и Германии об ухудшении ситуации

Президент Петр Порошенко проинформировал об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе президента Франции Франсуа Олланда и советника канцлера Германии Кристофа Хойзгена.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Хойзген извинился, что канцлер Ангела Меркель не смогла принять участие в разговоре.

Порошенко проинформировал собеседников об увеличении количества обстрелов со стороны российских боевиков на востоке Украины, в том числе из тяжелого вооружения.

Он также акцентировал на отсутствии постоянных пунктов наблюдения ОБСЕ в районах разведения войск.

Президенты Украины и Франции солидарны относительно важности компонента безопасности, который до сих пор не выполнила Россия, и который должен быть первоочередной частью дорожной карты по имплементации Минских договоренностей.

Порошенко заявил, что Москва блокирует процесс освобождения заложников, что абсолютно недопустимо.

Президенты договорились о продолжении консультаций в Минске на уровне дипломатических советников глав государств "нормандского формата", после чего лидеры Украины, Франции и Германии проведут телефонную конференцию.

Порошенко отдельно поблагодарил делегации Германии и Франции за поддержку резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы о необходимости сохранения санкций против России.

Президент Украины также призвал страны ЕС ускорить предоставление украинцам безвизового режима и ратификацию соглашения об ассоциации.

Администрация Олланда, в свою очередь, сообщила по результатам разговора с Порошенко, что французский президент готов принять участие в переговорах по "украинскому кризису" с лидерами России, Германии и Украины в ближайшие дни.

Олланд надеется, что вскоре будет согласована "дорожная карта", которая определит шаги относительно возвращения Украине контроля за своей границей с Россией, передает Reuters.

Как известно, Меркель приглашала президентов Украины, России и Франции на ужин на 19 октября – однако стороны не договорились о встрече в "нормандском формате". В частности, Олланд и Меркель в разговоре с Путиным не смогли утвердить ее дату.

Источник в украинских дипломатических кругах заявлял, что Украина не давала согласие на участие в саммите "нормандской четверки", "пока не будет согласована "дорожная карта", которая будет предусматривать выполнение условий безопасности Минска Россией".

Темы: ДонбассМинские соглашенияПорошенкоФранцияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
14:03
Россияне снарядами ранили трех человек на Херсонщине
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
Все новости...
Реклама: