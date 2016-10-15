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Після демобілізації, в зоні АТО не буде жодного строковика - Полторак

Субота, 15 жовтня 2016, 03:24
Після демобілізації, в зоні АТО не буде жодного строковика - Полторак

За 9 місяців 2016 року 57 тис. осіб вступили на контрактну службу до Збройних сил України, після демобілізації останньої черги в зоні АТО залишаться тільки військовослужбовці за контрактом. 

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі "5 каналу".

"За цей рік ми дійсно дуже серйозно зрушилися вперед ... На сьогодні, тільки за цей рік, практично 9 місяців, ми призвали більше 57 тисяч чоловіків і жінок на службу за контрактом. В місяць ми призиваємо від 5 до 7 тисяч", – зазначив він.

Полторак зауважив, що сьогодні більшість частин вже скомплектовані з військовослужбовців за контрактом. Після завершення демобілізації останньої черги, яка відбудеться до кінця жовтня, на фронті і в зоні проведення АТО, і на лінії зіткнення не залишиться жодного військовослужбовця по мобілізації.

Теми: ПолторакЗбройні силиармія
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