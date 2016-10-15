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После демобилизации, в зоне АТО не будет ни одного срочника - Полторак

Суббота, 15 октября 2016, 03:24
После демобилизации, в зоне АТО не будет ни одного срочника - Полторак

За 9 месяцев 2016 57 тыс. Человек вступили на контрактную службу в Вооруженные силы Украины, после демобилизации последней очереди в зоне АТО останутся только военнослужащие по контракту.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире "5 канала".

"За этот год мы действительно очень серьезно сдвинулись вперед ... На сегодня, только за этот год, практически 9 месяцев, мы призвали более 57 тысяч мужчин и женщин на службу по контракту. В месяц мы призываем от 5 до 7 тысяч", - отметил он.

Полторак отметил, что сегодня большинство частей уже скомплектованы из военнослужащих по контракту. После завершения демобилизации последней очереди, которая состоится до конца октября, на фронте и в зоне проведения АТО, и на линии соприкосновения не останется ни одного военнослужащего по мобилизации.

Темы: ПолторакВооруженные силыармия
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