Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комплектування армії залишиться змішаним – Муженко

Субота, 15 жовтня 2016, 18:59

Україна буде продовжувати змішаний принцип комплектування армії.

Про це заявив начальник Генштабу Віктор Муженко в інтерв'ю "5 каналу", показаному в суботу.

"Ми на сьогоднішній день ведемо мову про змішаний принцип комплектування. У нас є як військовослужбовці строкової служби, так і військовослужбовці служби за контрактом", - сказав він.

За словами Муженка, на сьогодні з загальної кількості військовослужбовців лише 10% строковиків.

"І ми будемо продовжувати такий принцип комплектування, тому що нам необхідно, в тому числі, здійснювати підготовку резерву, який при необхідності буде поповнювати наші підрозділи, доукомплектовувати певні військові частини, які будуть вести відповідні бойові дії", - сказав начальник Генштабу.

Він також повідомив, що термін підготовки військовослужбовців буде збільшено.

"Термін підготовки для військовослужбовців строкової служби – було 2, зараз ми плануємо перейти на 3-місячний цикл підготовки, і 2 місяці для військовослужбовців за контрактом. Теж, думаю, з наступного року ми перейдемо на більш тривалий термін підготовки", - сказав Муженко.

За його словами, за період 2014-16 років ЗСУ уклали контракт з 85 тисячами військовослужбовців. Лише в 2016 році контрактниками стали 57 тисяч, з них близько 6,5 тисяч офіцерів.

Як повідомлялося, у суботу президент Петро Порошенко заявив, що з кінця жовтня українська армія буде контрактною.

"Багато політиків нам обіцяли протягом 15 років перехід на контрактну армію. Я наголошую, що з кінця жовтня українська армія стає контрактною, добровольчою. У нас немає ані дезертирів, ні тих, хто відмовляється служити", - сказав президент.

У п'ятницю міністр оборони Степан Полторак заявив, що після демобілізації останньої черги в зоні АТО залишаться тільки військовослужбовці за контрактом.

Українська правда

Теми: арміяМуженко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
армія
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: