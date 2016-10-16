Захарченко розцінює слова Порошенка як скасування Мінських угод

Глава так званої "ДНР" Олександр Захарченко розцінює заяву президента України Петра Порошенка про необхідність виконання безпекового пакету перед політичною частиною Мінських угод як скасування Мінських домовленостей.

Про це Захарченко заявив в ніч на неділю представникам "керівництва" "ДНР" на екстреній нараді в Донецьку, передає сайт бойовиків "ДАН".

"Сьогодні ми провели з вами навчання, які пов'язані з двома речами. Перше - це сильне загострення на лінії зіткнення, а друге - виступ Петра Олексійовича Порошенка, в якому він повністю скасував Мінські угоди і фактично розв'язав новий виток бойових дій", - сказав глава "ДНР", звертаючись до "учасників мобілізаційних зборів керівників міністерств, відомств, адміністрацій міст і районів".

Як повідомлялося, у суботу в Чугуєві Харківської області Порошенко заявив, що Україна не буде виконувати політичну частину Мінських домовленостей, поки не буде виконано безпековий пакет.

"Безпековий пакет передбачає і повне припинення вогню, і виведення іноземних військ з нашої території, передачу на першому етапі під контроль ОБСЄ, а на другому етапі під контроль України контрольованої ділянки україно-російського кордону, і виведення важкої техніки і артилерії, і безперешкодний доступ інспекторів ОБСЄ до всієї території", - сказав президент.

Українська правда