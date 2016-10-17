Лисенко: піар-бойовику "Моторолі" просто пощастило

Польовий командир бойовиків, російський громадянин Арсен Павлов на прізвисько "Моторола" уникнув неминучого покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Так прокоментував загибель бойовика на брифінгу у понеділок речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Таким чином, він приєднався до своїх поплічників – Бєднова, Мозгового, Іщенка, Бушуєва та інших окупантів, що також загинули не в бою, а в глибокому тилу", – зазначив полковник.

Він зазначив, що Павлов не обіймав вищих командних посад в ієрархії НЗФ, оскільки підрозділами російсько-окупаційних військ давно командують російські офіцери.

"Здебільшого він запам’ятався як "піар-бойовик", обвішаний "нагородами", чим викликав лють у звичайних бойовиків, яким ця війна не принесла нічого, крім злиднів та каліцтва", – сказав Лисенко.

Він нагадав, що "Моторола" з квітня 2014 року брав активну участь у бойових діях, запам’ятавшись нелюдською жорстокістю та мародерством.

За його плечима – низка воєнних злочинів, зокрема вбивство беззбройного українського полоненого, солдата-захисника донецького аеропорту Героя України Ігоря Брановицького.

"Таким чином, смерть прикрила Павлова від неминучого покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Просто повезло", – резюмував Лисенко.

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, а у "ДНР", МВС та СБУ підтвердили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув одиз з бойовиків "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював у ліфті. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко заявив, що замахом на "Моторолу" Київ "оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

Українська правда