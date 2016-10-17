РосЗМІ опублікували перше відео після смерті "Мотороли"

Російські ЗМІ опублікували перше відео після смерті проросійського бойовика "Моторола".

Так, відео* з'явилося на сайті російського телеканалу Life.ru, відомого своїми пропагандистськими сюжетами.

На відео видно, що у загиблих бойовика та його охоронця було при собі багато зброї: автомат, пістолет, велика кількість патронів, ножі і димові шашки.

Телеканал повідомляє, що відео їм надіслав місцевий "цивільний кореспондент".

На відео видно, як місцеві рятувальники виносять тіла з під'їзду.

*УП не публікує це відео з етичних міркувань

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, а у "ДНР", МВС та СБУ підтвердили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув одиз з бойовиків "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

Українська правда