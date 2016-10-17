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РосСМИ опубликовали первое видео после смерти "Моторолы"

Понедельник, 17 октября 2016, 15:32

Российские СМИ опубликовали первое видео после смерти пророссийского боевика "Моторола".

Так, видео* появилось на сайте российского телеканала Life.ru, известного своими пропагандистскими сюжетами.

На видео видно, что у погибших боевика и его охранника было при себе много оружия: автомат, пистолет, большое количество патронов, ножи и дымовые шашки.

Телеканал сообщает, что видео им прислал местный "гражданский корреспондент".

На видео видно, как местные спасатели выносят тела из подъезда. 

 
 
 

*УП не публикует это видео по этическим соображениям 

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, а в "ДНР", МВД и СБУ подтвердили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицького, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

Украинская правда

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Темы: Донбасс
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