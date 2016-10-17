Скаргу на арешт Сущенка розглядатимуть у закритому режимі

Скаргу на арешт українського журналіста Романа Сущенка розгляне 27 жовтня Мосміськсуд.

Про це на Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін.

Засідання відбуватиметься у закритому режимі. У зв'язку з цим, Фейгін вважає малоймовірним, що міру запобіжного заходу журналістові змінять.

"... враховуючи, що суд проходитиме в закритому режимі, складно буде апелювати до ЗМІ, які могли б дати оцінку представленим доказам тих чи інших", - пояснив він в ефірі 112 каналу.

При цьому Фейгін наголосив, що по протоколах, які він вивчив, були дуже істотні порушення при затриманні Сущенка.

Адвокат повідомив, що в понеділок він бачився зі своїм підзахисним під час проведення процесуальних дій.

"У нього все в порядку, до нього дійшли вже кілька десятків тисяч рублів, які є у нього на рахунку, 18 книг, які йому надіслали, вже перебувають в СІЗО, зараз їх вивчає цензура для передачі йому, в тому числі і художня література. І йому вже 30 кілограмів посилок занесено, сьогодні ось чергову занесли. На жовтень це вже обмеження з цього приводу. Цим займається низка активістів", - зазначив Фейгін.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Захист Сущенка домагається визнання його російськими та міжнародними правозахисними організаціями політв'язнем.

Українська правда, Укрінформ