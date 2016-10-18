Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАБУ объяснили, что тормозит экстрадицию Онищенко

Вторник, 18 октября 2016, 16:18

Процедура экстрадиции депутата от "Воли народа" Александра Онищенко из Британии пока не может быть начата, поскольку он не объявлен в международный розыск.

Об этом говорится в пояснении на сайте НАБУ.

В ведомстве напомнили, что по закону для начала процедуры экстрадиции гражданина, находящегося на территории другого государства, должно быть решение суда о содержании лица под стражей.

"Такое решение суд принимает в присутствии подозреваемого в зале заседаний, что в случае нардепа Александра Онищенко, который находится за пределами Украины, сейчас является технически невозможным", – отметили в НАБУ.

Там добавили, что при таких обстоятельствах необходимо объявление нардепа в международный розыск для задержания и избрания ему меры пресечения.

"Для этого НАБУ еще 10 августа предоставило Украинскому бюро Интерпола все необходимые документы. Также Национальное бюро предоставило все необходимые пояснения, которые подтверждают отсутствие политических мотивов уголовного преследования подозреваемого", – заявили в НАБУ.

Решение об объявлении в международный розыск в случае Онищенко как депутата принимает Комиссия по контролю за файлами Интерпола, которая провела заседание на эту тему на прошлой неделе.

Решение этой комиссии должны сообщить в течение 30 дней.

"Объявление Онищенко в международный розыск должен стать инструментом, который позволит значительно ускорить и перевести процесс экстрадиции в активную фазу", – считают в НАБУ.

Как известно, ранее Королевская прокуратура Великобритании заявила, что экстрадиции Онищенко ничего не мешает и Украина может обратиться с соответствующим запросом в любой момент.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Убытки оцениваются в сумму более 1,6 млрд гривен.

 Украинская правда

Темы: ОнищенкоНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Последние новости
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
Все новости...
Реклама: