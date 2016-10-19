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Обама порадив Трампу припинити скиглити

Середа, 19 жовтня 2016, 07:02

У відповідь на заяви Трампа про фальшування виборів, президент США Барак Обама порадив йому припинити скиглити і спробувати здобути голоси виборців.

Про це повідомляє Reuters.

На тлі падіння рейтингу Трамп активізував свої заяви про фальшування виборів, заявивши, що преса створила маніпулятивну систему і отруює свідомість виборців.

В ході прес-конференції з прем'єр-мінстром Італії Маттео Ренці Обаму спитали про можливість фальсифікації виборів.

Обама наголосив, що немає жодних доказів масштабних порушень на виборах в США, вони перебувають під контролем місцевих чиновників, якими можуть бути і республіканці.

Він сказав, що немає жодної "серйозної людини", яка могла б запропонувати сфальсифікувати американські вибори.

"І тому я раджу панові Трампу припинити скиглити та спробувати донести свої ідеї, аби здобути голоси", - додав Обама.

Як відомо, у неділю Трамп заявив, що вибори президента США, призначені на 8 листопада, "абсолютно сфальсифіковані нечесними й упередженими ЗМІ, що просувають шахрайку Клінтон (кандидат від демократів Хілларі Клінтон), а також на багатьох дільницях".

У свою чергу лідери Демократичної партії у Конгресі закликали колег із Республіканської партії підтвердити чесність кампанії виборів президента після цих заяв.

Теми: СШАОбамавибори
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