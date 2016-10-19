Обама посоветовал Трампу прекратить ныть

В ответ на заявления Трампа о фальсификации выборов, президент США Барак Обама посоветовал ему прекратить ныть и попытаться получить голоса избирателей.

Об этом сообщает Reuters.

На фоне падения рейтинга Трамп активизировал свои заявления о фальсификации выборов, заявив, что пресса создала манипулятивную систему и отравляет сознание избирателей.

В ходе пресс-конференции с премьер-минстром Италии Маттео Ренци Обаму спросили о возможности фальсификации выборов.

Обама подчеркнул, что нет никаких доказательств масштабных нарушений на выборах в США, они находятся под контролем местных чиновников, которыми могут быть и республиканцы.

Он сказал, что нет никакого "серьезного человека", который мог бы предложить сфальсифицировать американские выборы.

"И поэтому я советую господину Трампу прекратить ныть и попытаться донести свои идеи, чтобы получить голоса", - добавил Обама.

Как известно, в воскресенье Трамп заявил, что выборы президента США, назначенные на 8 ноября, "абсолютно сфальсифицированы нечестными и предвзятыми СМИ, которые продвигают мошенницу Клинтон (кандидат от демократов Хиллари Клинтон), а также на многих участках".

В свою очередь лидеры Демократической партии в Конгрессе призвали коллег из Республиканской партии подтвердить честность кампании по выборам президента после этих заявлений.