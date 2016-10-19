Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обама посоветовал Трампу прекратить ныть

Среда, 19 октября 2016, 07:02

В ответ на заявления Трампа о фальсификации выборов, президент США Барак Обама посоветовал ему прекратить ныть и попытаться получить голоса избирателей.

Об этом сообщает Reuters.

На фоне падения рейтинга Трамп активизировал свои заявления о фальсификации выборов, заявив, что пресса создала манипулятивную систему и отравляет сознание избирателей.

В ходе пресс-конференции с премьер-минстром Италии Маттео Ренци Обаму спросили о возможности фальсификации выборов.

Обама подчеркнул, что нет никаких доказательств масштабных нарушений на выборах в США, они находятся под контролем местных чиновников, которыми могут быть и республиканцы.

Он сказал, что нет никакого "серьезного человека", который мог бы предложить сфальсифицировать американские выборы.

"И поэтому я советую господину Трампу прекратить ныть и попытаться донести свои идеи, чтобы получить голоса", - добавил Обама.

Как известно, в воскресенье Трамп заявил, что выборы президента США, назначенные на 8 ноября, "абсолютно сфальсифицированы нечестными и предвзятыми СМИ, которые продвигают мошенницу Клинтон (кандидат от демократов Хиллари Клинтон), а также на многих участках".

В свою очередь лидеры Демократической партии в Конгрессе призвали коллег из Республиканской партии подтвердить честность кампании по выборам президента после этих заявлений.

Темы: СШАОбамавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
США
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Последние новости
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил ЗРК "ТОР" россиян: в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
Все новости...
Реклама: