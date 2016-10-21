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В Москві до однокурсниці спікера Правого сектора увірвалися з обшуком

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 10:57

У Москві слідчі прийшли з обшуком до журналістки Ксенії Бабич в справі спікера "Правого сектора".

Про це повідомляє в Facebook в п'ятницю її колега Ілля Шепелін.

"Ранок почався з того, що подзвонила Ксюша Бабич. До неї до світанку в квартиру увірвалася банда оперативників Слідчого комітету. Обшук проводиться у справі Артема Скоропадського – прес-секретаря Правого сектора, організації забороненої в Росії", – написав він.

"Пан Скоропадський навчався на московському журфаку, а тепер навряд чи коли повернеться в Росію, але СК організовує ще один процес з обвинуваченим, якого у них немає (так, такі процеси в Росії вже не рідкість, коли на лаві підсудних нікого немає, а їм виноситься суворий вирок), але матеріали на нього потрібні. Ось тепер добралися до Ксюші – навчалася зі Скоропадським на одному курсі журфаку. Тому десяток оперативників, кинувши всі інші справи, довбають до неї в двері з шостої ранку", – пише Шепелін.

"Для Ксюші ці події сумні насамперед тому, що у неї як речові докази вилучать комп'ютер, телефон і ще якусь техніку, яку зможуть знайти в квартирі. І само собою, як особливо цінні речові докази – навряд чи колись повернуть", – зазначає журналіст.

Пізніше він повідомив, що приїхав до Бабич додому і застав там 7 працівників спецслужб:

"Почали довбати в двері о шостій годині. Ксюша сказала, що не відчинить без юриста. На це слідчі відповіли, що краще випив двері болгаркою, яка у них є в машині, ніж чекатимуть. Обшуком керувала людина з хорошим правоохоронним прізвищем – підполковник Єжов. Перевірили в однокімнатній квартирі все, аж до устілок у взутті", – пише журналіст.

 

Сам Скоропадський в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що журналістка Ксенія Бабич не мала відношення ні до "Правого сектора", ні до політики.

"З Ксенією ми знайомі років 12-13, але сенс ситуації в тому, що вона не мала ніякого відношення ні до ПС, ні до українського націоналістичного руху, ні до політики. Це просто дівчина, з якою ми знайомі, час від часу спілкувалися", – зазначив він.

Українська правда

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Теми: Правий секторРосія
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