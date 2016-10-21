Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве к однокурснице спикера Правого сектора ворвались с обыском

Пятница, 21 октября 2016, 10:57

В Москве следователи пришли с обыском к журналистке Ксении Бабич в деле спикера "Правого сектора".

Об этом сообщает в Facebook в пятницу ее коллега Илья Шепелин.

"Утро началось с того, что позвонила Ксюша Бабич. К ней до рассвета в квартиру вломилась банда оперативников Следственного комитета. Обыск проводится по делу Артема Скоропадского - пресс-секретаря Правого сектора, организации запрещенной в России", – написал он.

"Господин Скоропадский учился на московском журфаке, а теперь вряд ли когда вернется в Россию, но СК организует еще один процесс с обвиняемым, которого у них нет (да, такие процессы в России уже не редкость, когда на скамье подсудимых никого нет, а им выносится строгий приговор), но материалы на него нужны. Вот теперь добрались до Ксюши - учившейся со Скоропадским на одном курсе журфака. Поэтому десяток оперативников, бросив все остальные дела, долбятся к ней в дверь с шести утра", – пишет Шепелин.

"Для Ксюши эти события печальны прежде всего тем, что у нее как вещественные доказательства изымут компьютер, телефон и еще какую технику, которую смогут найти в квартире. И само собой, как особо ценные вещдоки - вряд ли когда вернут", – отмечает журналист.

Позже он сообщил, что приехал к Бабич домой и застал там 7 работников спецслужб.

"Начали долбиться в дверь в шесть часов. Ксюша сказала, что не откроет без юриста. На это следователи ответили, что лучше выпилят дверь болгаркой, которая у них есть в машине, чем будут ждать. Обыском руководил человек с хорошей правоохранительной фамилией – подполковник Ежов. Проверили в однокомнатной квартире всё, вплоть до стелек в обуви", – пишет журналист.

 

Сам Скоропадский в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что журналистка Ксения Бабич не имела отношения ни к "Правому сектору", ни к политике.

"С Ксенией мы знакомы лет 12-13, но смысл ситуации в том, что она не имела никакого отношения ни к ПС, ни к украинскому националистическому движению, ни к политике. Это просто девушка, с которой мы знакомы, время от времени общались", – отметил он.

Украинская правда

Темы: Правый секторРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Правый сектор
Умер журналист и экс-спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский
В сети показали уникальные кадры, как "Правый сектор" из ПТУРа бьет по россиянам
Россиян до сих пор пугают "Правым сектором": якобы готовил теракты в РФ
Последние новости
15:28
Могут сравниться с пенициллином: в сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
Все новости...
Реклама: