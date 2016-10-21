Онищенко назвав заяви НАБУ про $600 тисяч "футуристичними писульками"

Народний депутат Олександр Онищенко, який перебуває в українському розшуку, заявляє, що у нього немає довіреної особи, у якої НАБУ вилучило 600 тисяч доларів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

"Заявляю прямо - ніякої довіреної особи, ніякої банківської комірки і ніяких 600 тисяч доларів не було і в природі не існує", - написав він.

Водночас, Онищенко заявив, що слідчі мали б показати оперативну зйомку і повідомити, ким саме є особа, в якої вилучили гроші.

"У НАБУ за рахунок податків простих людей міститься цілий "творчий відділ", який вигадує такі от історії. У них завдання поставлене тільки одна - щоб у ЗМІ регулярно спливало моє ім'я. Усе. Для цього вигадуються футуристичні писульки, які абсолютно не підкріплюються самим елементарним фактажем", - написав він.

Як відомо, у четвер детективи НАБУ під час обшуку індивідуального банківського сейфа довіреної особи Олександра Онищенка вилучили готівку в розмірі 600 тис. дол США.

Згідно з інформацією, вказана особа є номінальним власником фактично належної Онищенку компанії-нерезидента, котра володіє частками в статутному капіталі ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Надра Геоцентр", які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".

Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укгазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, вказані його мама, 75-річна Інеса Кадирова, й адвокат Валерій Постний – у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Королівська прокуратура Британії заявила, що екстрадиції Онищенка нічого не заважає, і Україна може звернутися з відповідним запитом у будь-який момент.

Українська правда