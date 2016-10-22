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ФСБ підготувала пастку для Сущенка - адвокат

Субота, 22 жовтня 2016, 00:44

Адвокат неправомірно затриманого в Москві журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що проти його підзахисного ФСБ підготувала "пастку з використанням багаторічних сімейних і дружніх контактів".

Про це адвокат повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

"Зрозуміло, що проти Романа Володимировича російськими спецслужбами велася оперативна розробка. З метою дістати його була підготовлена пастка, причому з використанням його багаторічних сімейних і дружніх контактів", - сказав Фейгін.

За його словами, "в справі Сущенка все настільки просто, що ніякою "бондіаною" не пахне".

При цьому Фейгін не може озвучити більш конкретну інформацію, так як процес засекречений через нібито наявну в ньому "держтаємницю".

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Захист Сущенка домагається визнання його російськими та міжнародними правозахисними організаціями політв'язнем.

Теми: СущенкоРосія
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