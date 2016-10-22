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Пєсков: Ніякої заміни "Мінських угод" новими документами бути не може

Субота, 22 жовтня 2016, 14:13

Ніякої заміни "Мінських угод" новими документами бути не може, усі лідери "нормандської четвірки" визнали, що єдиний шлях - це зняти усі розбіжності в їх розумінні і повернутися до їх поетапної реалізації.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Вести в субботу" з Сергієм Брильовим телеканалу Росія 1, повідомляє Інтерфакс.

"Дуже важливим є підтвердження у Берліні безальтернативності самого тексту мінських угод. Порошенко це визнав, тому що неодноразово ми не чули різні вкидання про те, що необхідні якісь нові документи, тобто така непряма спроба підмінити мінські домовленості", - заявив Пєсков

"Цієї підміни не буде, усі визнали, що відправна точка - це текст мінських угод", - додав він.

За словами Пєскова, "усі зацікавлені в тому, щоб так чи інакше мінські домовленості не залишилися порожній папером".

"Політична воля лідерів "нормандської четвірки" підтверджена. Вони продовжать роботу над реалізацією мінських домовленостей. Вони виходять з того, що альтернативи мінським домовленостями немає, і протягом місяця на високому рівні міністрів закордонних справ і помічників (президентів) ця робота буде продовжена", - заявив Пєсков.

Також він підтвердив, що на зустрічі у Берліні Порошенко піднімав тему повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном.

"Безумовно, тому що це один з пунктів мінських угод. Але останній. Президент Путін щораз нагадує про чітко зафіксовану послідовність кроків, які слід виконати. Цього ніхто не заперечує", - додав Пєсков.

Теми: Мінські угодиДонбасРосія
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