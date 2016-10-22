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Песков: Никакой замены "Минских соглашений" новыми документами быть не может

Суббота, 22 октября 2016, 14:13

Никакой замены "Минских соглашений" новыми документами быть не может, все лидеры "нормандской четверки" признали, что единственный путь - это снять все расхождения в их понимании и вернуться к их поэтапной реализации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым телеканала Россия 1, сообщает Интерфакс.

"Очень важным является подтверждение в Берлине безальтернативности самого текста минских соглашений. Порошенко это признал, потому что неоднократно мы не слышали разные вбросы о том, что необходимы некие новые документы, то есть такая косвенная попытка подменить минские договоренности", - заявил Песков 

"Этой подмены не будет, все признали, что отправная точка - это текст минских соглашений", - добавил он. 

По словам Пескова, "все заинтересованы в том, чтобы так или иначе минские договоренности не остались пустой бумагой".

"Политическая воля лидеров "нормандской четверки" подтверждена. Они продолжат работу над реализацией минских договоренностей. Они исходят из того, что альтернативы минским договоренностям нет, и в течение месяца на высоком уровне министров иностранных дел и помощников (президентов) эта работа будет продолжена", - заявил Песков.

Также он подтвердил, что на встрече в Берлине Порошенко поднимал тему возвращения Киеву контроля над украинско-российской границей.

"Безусловно, потому что это один из пунктов минских соглашений. Но последний. Президент Путин каждый раз напоминает о четко зафиксированной последовательности шагов, которые надлежит выполнить. Этого никто не оспаривает", - добавил Песков.

Темы: Минские соглашенияДонбассРосcия
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