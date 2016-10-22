На кінофестивалі у Варшаві влаштували акцію на підтримку Сенцова

На фестивалі українського кіно у Варшаві (Польща) відбулася акція на підтримку українського кінорежисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії.

Фото з Facebook Афанасьєва

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook звільнений з російської тюрми політв'язень Геннадій Афанасьєв.

У суботу сестра Сенцова Наталя Каплан повідомила, що його перевели до штрафного ізолятора на 15 діб.

21 жовтня Росія відмовилася видати Україні Сенцова, бо вважає його громадянином РФ.

7 квітня Мін'юст України повідомив, що звернувся до Росії з проханням видати Сенцова та інших.

Мін'юст Росії доручив тюремній службі підготувати документи для вирішення питання про передачу Україні чотирьох засуджених, включаючи Сенцова, для подальшого відбування покарання на Батьківщині.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Українська правда