На кинофестивале в Варшаве устроили акцию в поддержку Сенцова

На фестивале украинского кино в Варшаве (Польша) состоялась акция в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова, заключенного в России.

Фото с Facebook Афанасьева

Об этом сообщил на своей странице в Facebook освобожденный из российской тюрьмы политзаключенный Геннадий Афанасьев.

В субботу сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его перевели в штрафной изолятор на 15 суток.

21 октября Россия отказалась выдать Украине Сенцова, поскольку считает его гражданином РФ.

7 апреля Минюст Украины сообщил, что обратился к России с просьбой выдать Сенцова и других.

Минюст РФ поручил тюремной службе подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных, включая режиссера Олега Сенцова, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченка является сфабрикованным и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Украинская правда