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Шеремета та інших співробітників "УП" прослуховували в редакції

Неділя, 23 жовтня 2016, 02:46

Розмови співробітників "Української правди", зокрема вбитого Павла Шеремета, прослуховувались.

Про це розповіла головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, передає "Громадське".

"Я передала голові Національної поліції знайдений конверт від незнайомця, у якому були роздруківки розмов співробітників "УП". Можливо, це були погрози. Можливо, цей факт не пов’язаний зі вбивством. Проте ми не можемо почуватися у безпеці, поки слідство не скаже хоча б мотив або виконавця вбивства Павла", — сказала  Мусаєва.

За її словами темпи розслідування вбивства Шеремета значно уповільнилися.

 "Я не очікувала такого відношення до цієї справи. Про це українська влада повинна говорити постійно. Тому що це дуже схоже на вбивство Гонгадзе, і це змінило хід історії України", — сказала Мусаєва.

Також вона додала, що основною версією спочатку був "російський слід".

Про це співробітники "УП" говорили неодноразово. Наразі немає жодної офіційної версії та точної  інформації.

"Я хочу бачити докази, а не просто вдоволитись версіями. Сподіваюсь, скоро слідству буде що сказати", — підсумувала Мусаєва.

Раніше повідомлялося, що слідство у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета розробляє одну із версій, за якою до вбивства причетні українські бойові батальйони. 

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Печерський райсуд Києва надав слідчим тимчасовий доступ до звітів про страхування та сплату обов'язкових платежів "Української правди" та "17 каналу".

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що правоохоронні органи не будуть давати ніяких коментарів щодо ходу розслідування справи про вбивство Шеремета, поки не вважатимуть за потрібне оприлюднити інформацію.

Водночас перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян стверджує, що у розслідуванні справи про вбивство Павла Шеремета є прогрес.

Теми: Справа Шеремета
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